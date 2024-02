Berlin: Mann homophob attackiert vor Mercedes-Benz-Arena

× Erweitern Foto: Facebook/ Mercedes-Benz Arena Berlin Mercedes-Benz Arena Berlin

Maneo

In Berlin hat sich ein besorgniserregender Vorfall ereignet, der die Sicherheit von queeren Menschen in der Stadt in Frage stellt. Vor der Mercedes-Benz Arena kam es zu einem homofeindlichen Angriff, bei dem ein unbekannter Täter einen 30-jährigen Mann auf Russisch ansprach, ihn homophob beleidigte und schlug.

Laut Angaben wurde der Mann gegen 22 Uhr vor einem Restaurant in der Nähe der Mercedes-Benz Arena von einem Unbekannten auf Russisch angesprochen. Nachdem er dem Unbekannten mitgeteilt hatte, dass er die Sprache nicht verstehe, beleidigte dieser ihn auf homophobe Weise, und wurde schließlich gewaltsam handgreiflich, indem er den Mann ins Gesicht schlug. Trotz des Vorfalls an einem öffentlichen Ort und möglicher Zeugen bleibt der Täter bisher unidentifiziert.

Leider ist dies kein isolierter Vorfall. In Berlin häufen sich homofeindliche Angriffe, die die das Wohlbefinden der LGBTIQ*-Community gefährden. Die Polizei leitet in solchen Fällen Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Volksverhetzung ein.