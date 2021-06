Hitze in der Bude? Hier kannst Du hin!

× Erweitern Foto: M. Rädel Die „Insel der Jugend“, bis 1949 Abteiinsel, in Treptow-Köpenick lockt alle Altersgruppen an; wer Trubel, Raves und Drinks mag, ist hier richtig

Foto: M. Rädel Badesee Natur Strand Baden Brandenburg ist nah. Und lockt mit verträumten Badeseen – die aber mitunter einen Schlamm-, keinen Sandstrand haben

Das Gute an Berlin: das viele Grün (wenn Anwohner und Stadt es nicht wieder vertrocknen lassen) und all die Gewässer im Stadtgebiet und im Speckgürtel um das „dicke B“. Man kommt also schnell an erholsame Orte.

Wer es gerne weitläufig UND großstädtisch hat, dem sei der Treptower Park empfohlen. Hier wird es zwar schnell recht voll, je länger man aber Richtung Plänterwald läuft, vorbei am bald wiedereröffnenden, 200 Jahre alten Traditionslokal Zenner, dessen Biergarten am Wasser unter Bäumen einlädt, den Sommer zu genießen, desto ruhiger und grüner wird es. Auf Höhe der „Insel der Jugend“ findet sich auch schwimmende Gastronomie, die zum Beispiel mit Rote-Bete-Suppe und Aperol Spritz erfreut. Und auf der Insel locken Buden, Sandstrand und Musik ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Sommer, Garten, Hund Wer einen (hoffentlich naturnahen) Garten hat, der ist fein raus in den heißer werdenden Sommern

Ein Klassiker in Berlin ist natürlich das Strandbad Wannsee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Und ja, gecruist wird hier auch ...

× Erweitern Foto: M. Rädel „Summer, summer, summer“

Der Kneippkurort Buckow (Märkische Schweiz) ist ein Tipp für alle, die gerne eine kleine Reise (50 km beträgt die Entfernung zum Berliner Zentrum) hin und ein Zeitreise im Ort machen wollen: Prächtige Bauten aus dem 19. Jahrhundert, Kneipp-Anlagen und Bademöglichkeiten mitten in der wunderbaren Natur Brandenburgs lassen schnell zur Ruhe kommen.