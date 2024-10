Berlin, Stadt der Spatzen und Klubs. Noch.

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: Facebook.com/aboutblank.li :// about blank „Wir verstehen uns als Ort, an dem gute Musik, Rave und Abfahrt zusammenkommen mit solidarischer Ökonomie, Kapitalismuskritik, Feminismus und Klimagerechtigkeit sowie dem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und die Diskriminierung von LGBTQ+.“

„://ABOUT US“ – Eine Benefizparty für und im ://about blank. Am kommenden Samstag kannst du schon am Nachmittag Gutes tun und die Berliner Klub-Community unterstützen.

Viel musste das Team des queeren Klubs dieses Jahr schon erdulden: Widerliche Hamas-Schmierereien, haltlose Vorwürfe in Sachen Gaza und und ... Eigentlich ist dieses queer-feministische Projekt doch ein Ort, der verbinden und tanzen lassen soll! Leider hören da die Probleme nicht auf, wie online auf der Homepage des Klubs verraten wird. Die Party am Samstag gibt es, weil „wir finanziell vor schwer überwindbaren Schwierigkeiten stehen, weil feiern immer teurer geworden ist, weil der Bau der A100-Autobahn nicht nur uns, sondern auch zahlreiche weitere Orte der Club- und Subkultur bedroht, und weil wir uns konsequent gegen Antisemitismus positionieren und dabei immer wieder Angriffen ausgesetzt sind.“ (Quelle: https://aboutblank.li/) Am Wochenende kannst du Gesicht zeigen und das ://about blank unterstützen, los geht es am Markgrafendamm 24c um 14 Uhr.

Auch eine Podiumsdiskussion zu Antisemitismus und Queerfeminismus ist geplant. Angekündigt werden unter anderem Rosa Jellinek, Sven Dohse und Merle Stöver.

