Berliner Aids-Hilfe & Victoria Bacon: Life-Run

Am 19. September kannst du etwas für deine Fitness und für die Community tun, wenn du um 12 Uhr auf der Tempelhofer Freiheit aka Tempelhofer Feld aka ehemaliges Flugfeld des Flughafen Tempelhof am Café Luftgarten bist. Denn hier startet der 12. Life-Run-Benefizlauf der Berliner Aids-Hilfe e.V. Und man kann auch mit dem Fahrrad mitmachen, die Strecke beträgt wahlweise 5 oder 10 Kilometer.

Die Anmeldegebühr beträgt bis zum 12. September 20 Euro, am Veranstaltungstag kommen 5 Euro dazu. Die Geschäftsführerin der Berliner Aids-Hilfe Ute Hiller freut sich schon:

„Mit dem Life-Run haben wir ein tolles, sportliches Event geschaffen, bei dem sich Menschen mit und ohne HIV füreinander einsetzen und solidarisch zeigen. Sport vereint Menschen über alle Grenzen hinweg. Was mich besonders freut ist, dass wir mit unserem Hygienekonzept den Lauf in diesem Jahr wieder in Echt und am angestammten Ort auf dem Tempelhofer Feld durchführen können. Es wird wie immer ein Spaß über viele Generationen hinweg inklusive Kinderwagen, Familienhund, Rollstuhl oder auch ab diesem Jahr mit dem Freitzeitfahrrad.“

Deutschlands berühmtester Hobby-Läufer Achim Achilles ergänzt: „Dieser kleine, sympathische Wettbewerb bringt das Laufen dorthin, wo es hingehört – ins Leben. Kein manisches Stoppuhr-Gegeiere, viel Lachen und den schmackigsten Applaus für die Allerletzten. Weg mit dem Tunnelblick. So muss das sein. Laufen ist eben nicht nur Sekundenjagd, sondern Rundum-Therapeutikum, soziales Ereignis, Ego-Streicheln und, ja, manchmal auch gute Laune. Wer läuft, der hat eben noch was vor, der will leben. In diesem Sinne: Weiterlaufen“. www.life-run.de