„Für Demokratie und Vielfalt!“ – Pride in Berlin

55 Jahre nach seinem Ursprung in New York wird auch dieses Jahr der CSD in vielen, vielen Ländern der Erde gefeiert. Eine Demo, die Mut macht und für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgt, eine Demo, die an die Aufstände und Demonstrationen auf der Christopher Street und in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ 1969 in New York erinnert. Auch das Motto 2024 ist politisch.

„Gerade aufgrund der aktuellen politischen Situation sollten wir alte Konflikte beenden, wieder mehr aufeinander zugehen und Verständnis füreinander zeigen. Auf den CSD kommt hier als verbindendes Element der Community daher eine zentrale Verantwortung zu“, so Marcel Voges, Mitglied im Vorstand des Berliner CSD e. V., dazu schriftlich. Via E-Mail verriet uns der Berliner CSD e. V. zudem: „Das basisdemokratische Forum [...] hat das Motto für den Berliner CSD 2024 festgelegt. Mit dem Motto „Nur gemeinsam stark – für Demokratie und Vielfalt“ soll auf der einen Seite ein klares Zeichen für Demokratie gesetzt werden und auf die Gefahren der AfD und jeder anderen rechten Gruppierung, unabhängig von ihrem religiösen oder kulturellen Hintergrund, aufmerksam gemacht werden. Dazu zählt vor allem auch die neue türkisch-deutsche Partei mit dem Namen DAVA.“Das Motto solle überdies zu mehr Zusammenhalt in der LGBTIQ*-Community aufrufen.

„Die AfD ist die größte politische Gefahr für queere Menschen, denn mit ihr droht ein gesellschaftlicher Rückschritt, der für uns existenziell bedrohlich ist. Es ist daher absolut notwendig, dass wir bei dem diesjährigen CSD auch ein klares Zeichen gegen die Demokratiefeind*innen setzen“, betont dazu Mara Geri, Mitglied im Vorstand des Berliner CSD e. V. Wichtig! blu ist beim „Pride Month“ und bei der Demo am 27. Juli dabei, du auch?

Der 46. „CSD Berlin“ soll am 27.7. ab 11:30 Uhr an der Leipziger Straße eröffnet werden. Um 12 Uhr startet der CSD. csd-berlin.de

