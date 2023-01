Berliner Geschichte(n) bei „Talk-Teuber“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Juwelia talkte schon mit, anhören kann man das zum Beispiel auf Soundcloud (der Link ist im Tagestipp)

Carsten Teuber spricht mit den Menschen, die was zu sagen haben. Die Künstlerin Juwelia Soraya war schon bei ihm im Podcast, Sally Morell ist es im Februar. Und nicht nur die.

Auch Bernd Gaiser, ein Schwulenaktivist der ersten Stunde, der „der den Berliner CSD miterfand“ (so titelten die Kolleg*innen vom Tagesspiegel einmal, ist mit dabei, rbb-Reporter-Legende Ulli Zelle auch und der Hausmeister des Theater des Westens, Thimo Butzmann, der am 24.2. ab 19 Uhr in der AHA-Berlin aus dem Nähkästchen plaudern wird. Der Eintritt ist frei. Wer neugierig geworden ist, kann hier soundcloud.com/carsten-teuber und hier talk-teuber.letscast.fm reinhören.

24.2., „Talk Teuber“, AHA-Berlin, Monumentenstraße 13, U Kleistpark, 19 Uhr Einlass