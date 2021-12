Berliner Homosurrealismus

Foto: M. Rädel Lars Deike, Merkel, Putin und Pup Play Lars Deike von www.pride-art.eu

Die Ausgangsbasis dieser Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Kunstform sind das Unbewusste, Träume und auch Visionen und das Fantastische. Lars Deike, Aaron Holloway und Jack Sanders widmen sich in der für Januar 2022 geplanten Ausstellung der queeren Bubble innerhalb dieses Genres.

Aktuell können sich interessierte Künstler der Community bewerben. Hier kannst du mitmachen.

Die geplante Ausstellung HOMOSURREALISM ist am 29. und 30. Januar 2022 von 14 – 23 Uhr in den Räumen von PRIDE ART Atelier im Wiesenweg 1 – 4 (S Ostkreuz) geplant, die dort zu sehende Kunst wird auch in einem Magazin erscheinen, dem „HOMOSURREALISM Magazin“.

