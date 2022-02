Operette: Dit is Berlin!

Die Operette „Ball im Savoy“ von 1932 erzählt in zwei Akten eine verrückte Geschichte rund um ein frisch vermähltes Liebespaar, dessen Treue auf die Probe gestellt wird.

Gute Kunde erreichte uns eben via E-Mail: „Die Inszenierung, mit der Barrie Kosky die Berliner Jazz-Operette wiederbelebte und das in Deutschland fast vergessene Œuvre von Paul Abraham aus der Vergessenheit holte, kehrt in der Original-Besetzung von 2013 für neun Vorstellungen auf die Bühne zurück.“