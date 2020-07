Im August kehrt es zurück

× Erweitern Foto: Ferris606 / CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org Berliner Kriminal Theater Das Berliner Kriminal Theater im Umspannwerk Ost. Foto: Von Ferris606 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Foto: S. Funke Dieser Tatortreiniger feiert seine Wiederaufnahme am 2.8. im Burghotel The Lakeside / Strausberg

Lange war es still um das Berliner Kriminal Theater im Friedrichshain, im August soll nun die Wiederaufnahme des Spielbetriebes passieren und Leben auf die Bretter, die die Welt bedeuten, kommen.

Kultur ist durch Corona nicht totzukriegen! Und safe kann man sich auch einem Kriminaltheater fühlen, denn: „Wir nehmen im gebührenden Abstand und mit eingeschränkter Platzzahl unsere Thriller-Highlights von Sebastian Fitzek wie PASSAGIER 23, DIE THERAPIE und DER SEELENBRECHER in den Spielbetrieb wieder auf“, versichert das Theater.

„Weiterhin auch im Spielplan: die Kriminal-Komödie DER TATORTREINIGER (kleines Bild)“, freut sich das queere Team der Kulturadresse in einer E-Mail an uns. Da freuen wir uns doch gerne mit! Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist am 1. August.

Berliner Kriminal Theater, Palisadenstr. 48, U Weberwiese, www.kriminaltheater.de