Modelabel spendet

Foto: consumed1993 KURT PRYNNE Das Label will die durch Putin bedrohte LGBTIQ*-Community unterstützen

Schon häufiger haben wir über das angesagte queere Modelabel KURT PRYNNE berichtet. Das hat sich nun dazu entschlossen, im März die Hälfte seines erzielten Gewinns an den Ukraine Pride zu spenden, um die dortige LGBTIQ*-Community zu unterstützen.

Das Label, das in Vilnius produziert und – mit Support aus Amsterdam – in Berlin vertreibt, will die durch Putin bedrohte LGBTIQ*-Community unterstützen. Für eine solidarische Welt, eine friedliche Welt ohne Krieg. Auch stoppt das Modelabel seine PR-Aktionen: „Aufgrund der Eskalation der Gewalt in den ukrainischen Gebieten und aus Respekt vor den Opfern dieses Krieges, hat KURT PRYNNE beschlossen, mit Werbeaktionen und Beiträgen zu pausieren“, so die Macher von KURT PRYNNE schriftlich. „50% des Gewinns der Märzverkäufe werden an Ukraine Pride gespendet, um die LGTBIQ*-Community und diejenigen zu unterstützen, die in dieser schrecklichen Situation Hilfe brauchen.“ Danke! Eine wichtige und gute Aktion, ein wichtiges SIgnal. Mögen viele folgen – und viele andere Unternehmen spenden. www.kurtprynne.com