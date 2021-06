Das erste Mal

× Erweitern Foto: Kelly Reichardt Kuh, Natur Szene aus „First Cow“ (USA, 2019, 122 min.) von Kelly Reichardt

Foto: sergej Fernsehen

Die Fashion Week haben wir (immer noch), das Gallery Weekend, die Berlinale, die alternative Fashion Week ... Und jetzt auch eine „BERLIN FILM WEEK“. Los soll es am 21. Juni gehen.

Was uns erwartet? Sieben Langfilme und sieben Kurzfilme, bis zum 27. Juni im Rahmen eines Festivals erlebbar.

Der erste Film soll am 21.6. „Beginning“ (Georgien, Frankreich, 2020, 130 min.) von Déa Kulumbegashvili im Freiluftkino Silent Green in Berlin-Wedding sein, er erzählt von einer Gemeinde der Zeugen Jehovas, die von einer extremistischen Gruppe angegriffen wird. Das wird Highlight wird dann sicherlich der von Kritikern gefeierte Film „First Cow“ (USA, 2019, 122 min.) von Kelly Reichardt im Freiluftkino Kreuzberg: Freundschaft und Verbrechen im „Wilden Westen“.