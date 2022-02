Beste Nachrichten aus dem SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Foto: M. Rädel SchwuZ „Unsere Besucher*innen dürfen sich auf ein vielfältiges, neues Programm freuen. Unser Team hat zahlreiche neue Partyformate entwickelt und freut sich diese nunmehr endlich umsetzen zu können. Das wird ein großartiges, buntes Frühjahrsangebot im SchwuZ“

In diesen mitunter schlimmen Zeiten sind Safe Spaces für die LGBTIQ*-Community wichtig. Daher freuen wir uns, verkünden zu können, dass das SchwuZ in drei Stufen wiedereröffnen wird. Los geht es schon am 4. März.

Die beiden Geschäftsführer Marcel Weber und Florian Winkler-Ohm verraten via E-Mail an uns: „Bereits am nächsten Freitag, 4. März öffnen sich die Türen der Pepsi Boston Bar im SchwuZ wieder. Mit dem Barbetrieb unter 2G-plus startet das Team im ersten Schritt wieder in das Veranstaltungsgeschäft. Die Pepsi Boston Bar hat Mittwoch bis Samstag ab 19 Uhr geöffnet.“

Der Eintritt zur Bar sei frei. Ab dem 19. März soll dann auch samstags der Klubbetrieb auf allen Tanzflächen wieder loslegen können, das SchwuZ kehrt als Klub zurück! „Wir freuen uns insbesondere, dass wir dann auch ohne Masken und Abstand wieder das Tanzen für unsere Besucher*innen ermöglichen können“, so beiden Geschäftsführer Marcel Weber und Florian Winkler-Ohm. Schon Mitte April, am 15.4. sollen alle Veranstaltungen wieder im Vollprogramm stattfinden, man wolle wieder die Klubnächte anbieten.

Über das SchwuZ: Der größte queere Szeneklub Berlins und DAS Urgestein des Berliner Nachlebens. Jedes Wochenende seit 1977 ließen vor Corona DJs und Dragqueens an den Musikmaschinen das queere Publikum tanzen. Je nach Veranstaltung zu unterschiedlichen Klängen: etwa Eurodance und Pop bei PLASTIC, House und Diven bei DIVAS oder Disco bei bump! – das freute auch Gäste wie Jean Paul Gaultier, Betty BücKse, Magic Magnus, Wolfgang Joop sowie Erasure. Nur ein Partyort? Nein. Blondie und Rick Astley gaben hier schon Konzerte, auch finden hier regelmäßig Community-Veranstaltungen politischer Natur statt. 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet, 2022 kehrt das SchwuZ als Klub zurück. www.schwuz.de