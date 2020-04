Kaey und ihre Betty: „Wir hatten ja nix!“

Der 2. Mai 2020 ist ein besonderer Tag, denn dann streamen ab 20 Uhr zwei Ostperlen (Zitat!) aus der AHA eine urkomische Show in bester Berlin-Tradition.

Der Inhalt wird auf Social Media von den beiden Underground-Diven zusammengefasst:

„Während Betty die Kindheit an der Ostsee fast wie im Urlaub verbracht hat, kämpfte ihre Mutter im Chemiegebiet in Halle Tag für Tag ums Überleben und schickte dem Kind wöchentlich Ostpakete. Inzwischen haben sich beide in Berlin wiedergefunden und trinken regelmäßig, in ihrer neuen Heimat Neukölln, KARENA-Brause ** mit Nordhäuser Doppelkorn und Rotkäppchen.“