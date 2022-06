„Between the Earth and the Stars“ und in Oranienburg

× Erweitern Foto: Bandpick Unlimited Bonnie Tyler „Also singe ich in ‚Call Me Thunder‘ über das, was mein Mann und ich einst so am Strand getrieben haben … und vielleicht immer noch treiben (lacht). Wir sind noch sehr lebendig, Darling“

Bonnie Tyler

Ein Weltstar in Brandenburg! Bonnie Tyler präsentiert Klassiker wie „Holding Out for a Hero“ und „It’s a Heartache“ und sicherlich auch Lieder ihres aktuellen Chart-Albums „The Best Is Yet to Come“ in Oranienburg in Brandenburg.

Die Tour ist benannt nach ihrer für einst geplanten Tour zum gleichnamigen Album „Between the Earth and the Stars“, das es bei uns bis auf Platz 23 schaffte. Dann wurde die Tour aufgrund der Corona-Pandemie verschoben ... Jetzt ist es endlich so weit.

Am 31. Juli legt die britische Sängerin in Oranienburg im dortigen Schloss live los. Ein Weltstar im Berliner Speckgürtel, das wird groß! Und für Fans von Blues, Rock und Pop ist das Konzert ohnehin ein Muss, immerhin ist Bonnie eine Legende. Die am 8. Juni 1951 in Wales geborene Sängerin trat etwa 2013 für Großbritannien beim „Eurovision Song Contest“ an. Dank Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, „Islands“ mit Mike Oldfield, „Bitterblue“ sowie „Lost in France“ ist Bonnie Tyler seit den 1970ern populär.

