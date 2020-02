Lars Deike kuratiert Bianca Fox

× Erweitern Foto: L. Deike Bianca Fox

Foto: M. Rädel Bianca Fox' großes Vorbild ist Marlene Dietrich

Ab Februar stellt die Sängerin ihre „Arbeiten mit spirituellem Hintergrund“ in der Brezel in Schöneberg aus.

Die meisten werden die Diva als Sängerin von Partys wie „Chantals House of Shame“ kennen, sie ist aber auch eine Malerin. Und das nicht nur auf der Leinwand! Bianca Fox setzt ihre Kunst auch auf zum Beispiel Holz, Keramik, Wänden und Stoff um – ganz so, wie sie es will.

× Erweitern Bild: Bianca Fox, Foto: L. Deike

Die Ausstellung eröffnet am 8. Februar um 19 Uhr und läuft bis zum 12. März. Kunst einer Schöneberger Legende, die gesehen werden sollte.

8.2. – 12.3., prideART präsentiert Bianca Fox, Brezel Galerie Kalckreuthstraße 16, S+U Nollendorfplatz, 19 Uhr, www.facebook.com/missbiancafox