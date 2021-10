2G – Bibi Skrothum bei „Gimme Moritz“

× Erweitern Foto: M. Rädel Gimme Moritz Die zwei sind immer dabei: Anna Klatsche und Victoria Bacon – bekannt aus der Serie „Berlin – Tag und Nacht“ und der Klubwelt

Foto: M. Rädel Gitti (Bild), Anna Klatsche und Victoria Bacon legen auf dem Pop-Floor auf, 2sumluvshake wird auf dem Technolektro-Tanzboden für die richtigen Beats sorgen

DJ 2sumluvshake wird auf einem der beiden Dancefloors auflegen, ja richtig gelesen, die Party „GIMME MORITZ“ hat sich vergrößert. Und die Show bestreiten Brigitte Skrothum und Victoria Bacon, der Host ist Veranstalter Kilian.

Und der lässt seine Vorfreude auf Social Media raus: „Nach dem epic Start in die neue Party-Season sehen wir uns endlich wieder. Wie immer bei Gimme Moritz mit den besten Pop-DJs weit und breit und diesmal noch mit einem zusätzlichen Electro Floor. Natürlich ist unser riesiger Garten offen“, so der Umtriebige.

Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat sich die Party im Humboldthain Club zu einer festen und beständig erfolgreichen queeren Klubveranstaltung gemausert, die sich schon lange nicht mehr neben den ganz Großen verstecken muss. Mit viel Hingabe und Witz, Glamour und avantgardistischen Ideen wird hier frech losgelegt. trotzdem wird alles beachtet, was das Leben sicherer macht:

× Erweitern Foto: L. Meyer Kilian und das Team der „Gimme Moritz“

„Wie auch bei der letzten Indoor-Party schon gilt die 2G-Regel: Einlass nur geimpft oder genesen, der Nachweis muss in Form eines scan- und somit verifizierbaren QR-Codes vorgelegt werden. Der gelbe Impfpass reicht also nicht mehr. Notwendig ist außerdem der Abgleich mit einem gültigen Ausweisdokument sowie das Einchecken vor Ort (Luca-/Corona-Warn-App/Kontaktliste)“, so Kilian.

23.10., „Gimme Moritz 2G“, Humboldthain Club, S Humboldthain, 23 Uhr