Bierhof Rüdersdorf im Friedrichshain

× Erweitern Bierhof Rüdersdorf Der Bierhof Rüdersdorf erfreut seit 2006

Foto: M. Rädel Berghain Der große Nachbar vom Bierhof Rüdersdorf: das Berghain

Der Sommer ist da, die ehemalige Fernwärmeübergabe-Station neben dem Berghain ist mehr als bereit!

Wer hätte gedacht, dass im Bierhof Rüdersdorf einmal mehr los sein wird als im Klub Berghain?! Nun, der Sommer 2020 macht es möglich – es muss ja auch irgendwie weitergehen. Und hier geht es schön und unter freiem Himmel weiter.

„Seit dem 18. Juni haben wir den Bierhof donnerstags bis sonntags unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet. Ab dem 15. Juli kommt auch der Mittwoch dazu, dann eröffnet nämlich die Klanginstallation in der Halle (wir berichteten, Anm. d. Red. ). Es ist sozusagen ein kleines Erwachen während der Corona-bedingten Veranstaltungspause“, verrät das Team heute via E-Mail. „Samstags (bei schönem Wetter) haben wir außerdem DJs im Hof: am 4. Juli nd_baumecker, am 11. Juli Ryan Elliott.“

Und was kann man hier alles kulinarisch genießen? Zum Beispiel Flaschenbier, heiße Milch mit Honig, Apfelsaft, Sekt, Burger und und und ...

Bierhof Rüdersdorf, S Ostbahnhof, Rüdersdorfer Str. 70, www.bierhof.berlin