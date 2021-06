Biggy, Ades und Jutta in „Tatort Neukölln“

Diese drei Künstlerinnen sind ein Garant für Travestie, Berliner Humor und derbe Zoten, die gerade noch so gehen. Großartig, dass sie uns mit einem NEUEN Stück beglücken.

Im August wird es endlich so weit sein, ein fulminanter Fall mit absolut ernster Thematik wird auf die Bretter, die die Welt aufklären und unterhalten, kommen. Es geht um Themen, die die queere Community betreffen, aber über die niemand gerne spricht. Armut, Obdachlosigkeit, Geldnot, Gentrifizierung und auch Kriminalität. Wer um Geld bittet, schämt sich, wer sein Zuhause verliert, lügt (oft). Und ausgerechnet die vor allem für Spaß, Gesang und Zoten gefeierten Künstlerinnen wagen sich daran. Perfekt! Denn genau so wird einem klar, wie schnell es gehen kann. Wie einfach man helfen könnte. Und was nicht sein darf …