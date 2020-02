Biker ohne Grenzen in der Scheune

× Erweitern Foto: www.bogberlin.de Biker ohne Grenzen

Am 9. April wird in der Scheune in der Motzstraße noch mehr als sonst gefeiert, denn ab 20 Uhr steigt hier die „BOG Biker“-Party.

Aufgepasst! Es gilt ein strikter Dresscode: Bikeroutfit (Einteiler, Zweiteiler, Cross, Leder). Der Eintritt sind kleine 5 Euro, zudem gibt es noch einen spaßigen Programmpunkt: „Es gibt eine Tombola mit vielen tollen Gewinnen!“, so Kai von BOG**.

9.4., BOG Party, Scheune, Motzstraße, 23, U Nollendorfplatz, 20 Uhr, www.bogberlin.de

**Biker ohne Grenzen (BOG) e.V. ist ein Verein für schwule Motorradfahrer in Berlin und Brandenburg