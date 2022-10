Footo: Ausschnitt aus „Die alten, bösen Lieder Vol.1“, Kip Records Georg Kreisler

Ein wunderbares Programm zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler. Ein bitterböser musikalischer Abend mit dem Entertainer Marc Rudolf!

Der in Österreich geborene jüdischstämmige Komponist, Sänger und Dichter (18. Juli 1922; gestorben am 22. November 2011) hatte 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, lebte und wirkte aber ab 1955 wieder in seiner Heimat. Queers wie Tim Fischer und Megy B. aka Marc Rudolf nennen seinen tiefsinnigen Humor und Sprachwitz als großen Einfluss. Und feiern ihn in und mit Programmen wie diesem am 14. Oktober in Erkner.

14.10., Einfach KREISLER – Das Programm zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler, Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner, Gerhart-Hauptmann-Str. 1-2, Erkner, +49 (0)3362 36 63, 19 Uhr, www.hauptmannmuseum.de