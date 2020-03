Björk in der Glockenturmstraße

Foto: One Little Indian Records

Es ist noch eine Weile hin, aber vier Monate sind schnell vorbei! Und dann ist schon Juli und Björk gibt sich auf der Waldbühne in Berlin die kreative Ehre (samt Orchester!).

Die Isländerin Björk gehört zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Welt, gerade weil ihre Musik eher auf Kunst, denn auf die Charts schielt. Kennen wirst du „It’s Oh So Quiet“, „Human Behaviour“, „Violently Happy“ und „All Is Full of Love“.