„BJÖRKMANIA“ in der „Pepsi Boston Bar“

Foto: V. Logi Björk Guðmundsdóttir wurde 1965 geboren, ist aber immer auf dem neuesten Stand

Wie SchwuZig ist das denn? Sehr, sehr geil, der 45 Jahre alte queere Klub SchwuZ in Neukölln widmet die heutige Nacht einer DER Künstler*innen überhaupt, der Isländerin Björk.

Gerade erst veröffentlichte die skandinavische Künstlerin ihr neues Album „Fossora“ und wie immer sind die Kritiker begeistert und einige Fans erst mal überfordert.

Bassklarinetten und druckvoller Bass, kopflastig und zum mehrmaligen Hören auffordernd. So muss das auch sein, wenn #mensch Kunst und nicht Mainstream-Pop macht (der auch seine Berechtigung hat!). Heute wird ihre Kunst geehrt, auch mit einer Travestieshow und sicherlich mit viel, viel Musik. Und Hits hatte Björk ja auch einige, etwa „Play Dead“, „Human Behaviour“, „Triumph of a Heart“, „Violently Happy“, „Hyperballad“ und „All Is Full of Love“. Einen bekommst du hier noch als Video.

13.10., „BJÖRKMANIA“, SchwuZ – Pepsi Boston Bar, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, der Eintritt ist frei