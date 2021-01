BKA: Paillette geht immer

× Erweitern Foto: www.jurassicaparka.com Screenshot aus „Paillette geht immer“, der Show von und mit Jurassica Parka, Talkgast Flo, www.instagram.com/fkfbrln

Foto: Selfie Jurassica Parka „Humor ist nun mal Geschmackssache“ – da liegt Jurassica richtig. Über Penisse redet sie gerne ...

Unser Video des Tages versüßt dir nicht nur die Mittagspause im Homeoffice, es ist ein sehr guter Talk, der informiert, bespaßt und aufklärt.

Die in Berlin-Neukölln geborene Dragqueen Jurassica Parka hatte Flo zu Gast, einen Podcaster, Model und Influencer, den man aus „Prince Charming“ kennen kann.

Über ihre Show schreibt Gastgeberin Jurassica auf YouTube: „Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Semi-Prominenz! Lassen Sie sich von Halbwahrheiten und versehentlich Ausgeplaudertem mit in den Abgrund reißen – von sexy bis versaut, von kulturell bis transsexuell, von Promi bis peinlich, alles ist dabei! Erfahren Sie pikante Details über Dinge und Dinger! Jurassica spricht aus, was Sie nicht einmal denken wollten.“ Sehr schön, danke, danke. Wir lieben!

www.jurassicaparka.com, www.facebook.com/jurassicaparka