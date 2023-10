blu media network sucht eine*n Volontär*in für Print und online

× Erweitern Foto: Stefan Stefancik / Unsplash Computer, Arbeit

Foto: M. Rädel CSD Berlin

Mit acht Magazinen im deutschsprachigen Raum sind wir der größte LGBTIQ* Publisher in Europa. Für die Weiterentwicklung unserer redaktionellen Arbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Volontär (m/w/d) für unser Büro in Berlin. Du solltest Interesse an queeren Nachrichten mitbringen und dich mit dem Posten auf Social-Media-Kanälen auskennen.

Außerdem freuen wir uns über eine Vernetzung mit den lokalen Communitys und ihren Akteur*innen. Du lernst bei uns auch den Umgang mit PR-Texten und Agenturmeldungen und wirst für uns auf internationale Pressereisen gehen. Die Stelle kann entweder als zweijähriges Volontariat nach den Statuten des Journalistenverbandes oder als duales Studium an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) angetreten werden. Melde dich hier: bewerbung@blu.fm