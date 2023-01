Bob Schneider: Filmvorführung im BKA

× Erweitern Foto: M. Miotk Aufgedreht: Bob Schneider als Marion Christen im Einsatz

Der Publikumsliebling Bob Schneider als TV-Journalistin Marion Christen, der Halbschwester von Jutta Hartmann, Neuköllns erfolgreichster Kneipenwirtin. In dem Film „OSTRAVAGANZA“ geht er als Powerfrau nach einem feucht-fröhlichen Betriebsausflug des Senders auf Spurensuche nach dem wahren Ursprung der Avantgardekunst. Mit dabei: Désirée Nick!

Am 15. Januar wird der Film ab 20 Uhr im BKA Theater gezeigt – gemeinsam macht solche queere Kunst doch noch mehr Spaß, oder?

Zur Geschichte: Der urkomische Streifen „OSTRAVAGANZA“ erzählt die Geschichte der aufgedrehten und geselligen TV-Journalistin Marion Christen, die nach einer durchsoffenen Nacht im Einsatz ist und zum Thema Avantgardekunst recherchiert. Und Überraschendes rausfindet! Denn sechs ostdeutsche Künstler*innen haben ihren Recherchen zufolge nicht nur die „wichtigsten Innovationen der modernen Kunst hervorgebracht, sondern frönen auch heute noch im versifften Berliner Untergrund, in desaströsen Altenheimen und in hippen Kulturzentren ihrer Leidenschaft für radikale Kunstperformances“, so die knallharte und mutige Journalistin. „Die rüstigen Ost-Rentner gaben sich in der DDR offiziell als Schlager- und Unterhaltungsstars aus, um sich vor den harten Sanktionen der Stasi zu schützen. Nun drängen diese mutigen Pioniere der radikalen Moderne an die Öffentlichkeit, um ihre sagenhafte OSTRAVAGANZA einem breiten Publikum zu präsentieren.“ www.ostravaganza.com