Erotik und Kunst in der Galerie P6

× Erweitern P6 Klatsch BONDAGE ART PERFORMANC

Bild: Phillip Pedersen, Foto: Ansgar Schwarz

Die vor allem in der Fetisch-Szene populären Praktiken zur Fesselung oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit treffen in der noch jungen und perfekt mitten im West-Berliner Community-Traditionskiez beheimateten Galerie P6 im Kiez am Nollendorfplatz auf Kunst von Größen wie Phillip Pedersen, Florian Hetz oder auch Patrick Bartsch.

Für den 27. Mai planen die beiden Galeristen Ian Jones und Erling Viktor die Finissage zu „P6 KLATSCH“.

Aktuell ausgestellte Themen sind, so die Galerie, „Fantasy und Fiktion, Drama und Dekadenz, Schönheit und Verletzlichkeit“. „Durch ihre Arbeit zielen die Künstler von P6 KLATSCH darauf ab, die Feinheiten des Selbst zu zeigen, indem sie ihre einzigartigen Positionen teilen, und noch aktueller, die universelle Verbundenheit, die sie unter dem Dach von Pride teilen“, so die queeren Galeristen via E-Mail an uns. Überhaupt: Die P6, genau gegenüber vom Café Kalwil zu finden, ist eine echte – schwule – Bereicherung für den Kiez.

27.5., Finissage P6 KLATSCH, Galerie P6, Gossowstr. 6, U Nollendorfplatz, 17 – 21 Uhr