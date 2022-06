Ein „Pride Month“ ohne Sheila Wolf, das geht nicht. Und die Glitzernde hat auch ein spannendes Projekt am Start: das zweite „BOYLESQUE DRAG FESTIVAL BERLIN“.

Angekündigt werden für den 23. Juli unter anderem „GINGZILLA – The Bearded Bombshell“ (Bild oben), Chris OH!, Joshua Dean („Mrs. Exotic World 2019“), DOLLY PAGE und das Duo LITTLE FINCH.