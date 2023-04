Brandenburg: CSD in Potsdam

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Auf den CSDs gedenken wir als Community den Aufständen der Christopher Street 1969

Am 6. und 7. Mai wird es regenbogenbunt in Brandenburg, das „CSD-Wochenende“ mit Demo, Kultur und einem Konzert der Combo des Landespolizeiorchesters Brandenburg steht an.

Auf den CSD-Paraden gedenken wir als LGBTIQ*-Community zusammen mit unseren Freund*innen den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York – und das auch im schönen Potsdam in Brandenburg. Los geht es am 6.5. ab 12 Uhr vor dem Landtag Brandenburg.

Ab 15 Uhr lockt ein buntes Programm beim „QUEENSDAY“, unter anderem Griselda von Hodenzollern, MKSM (großes Bild ganz oben) und Miss Pan Am DragAirlines werden angekündigt. Zwei Tage LGBTIQ*-Sichtbarkeit! Schriftlich meldete sich dazu das Veranstalter*innen-Team des Queeres Brandenburg Landeskoordinierungsstelle bei uns: „Wir rufen alle Potsdamer*innen, Brandenburger*innen und alle Freund*innen des CSD Potsdam auf, sich mit uns gemeinsam für gleiche Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter* und queere Personen einzusetzen. Wir wollen mit unserer Sichtbarkeit erreichen, dass für Minderheiten diskriminierungsfreie Räume geschaffen und Hilfestrukturen für Benachteiligte ermöglicht werden.“ Das ganze Programm findest du hier: www.csd-potsdam.de