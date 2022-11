Brandenburg kann Shakespeare

× Erweitern Fotos: www.brandenburgertheater.de Die unglücklichen Liebe des Herzog Orsino zur Gräfin Olivia ist das Thema der Komödie

Bild: Chandos-Porträt, 1610 William Shakespeare

Die großen Bühnen sie locken in die Metropolen. Aber auch Brandenburg an der Havel kann Kulturinteressierte glücklich machen und mithilfe der Kunst Herz und Hirn bereichern. Etwa mit „Was ihr wollt“ von William Shakespeare.

Am 11. November feiert das Stück „Die zwölfte Nacht oder: WAS IHR WOLLT“ des weltweit einflussreichen Queers seine Premiere im Großen Haus im Brandenburger Theater (Grabenstraße 14, 14776 Brandenburg an der Havel).

Via E-Mail meldete sich bei uns die Leiterin Dramaturgie Carola Söllner und verriet: „Am Brandenburger Theater wird ,Was ihr wollt‘ von mir in einem Bühnenbild von Flavia Schwedler inszeniert. Sie hat einen Raum geschaffen, der Atmosphären und Assoziationsräume herstellt, ohne die Fantasie des Publikums zu dominieren. Abstrakte und konkrete Elemente werden zu einer ganz eigenen Welt zusammengefügt. Gabriele Kortmanns Kostüme erzählen von Menschen, die sich emanzipieren, die ihre eigene Schönheit entdecken, ohne noch in ein fest gefügtes Muster passen zu müssen.“ Es sei ein „leidenschaftliches Plädoyer für eine offene Gesellschaft und gleichzeitig eine rasende, irrwitzige Komödie“ – und das im oft so patzigen Brandenburg. We like. www.brandenburgertheater.de