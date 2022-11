× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel

Gleich 16 Zapfhähne versorgen in extrem hyggeligen Ambiente die Gäste mit Craft Bier, zudem kann man hier beste Currywurst, Ente mit Klößen und Rotkraut sowie leckere vegane Burger und auch süße Nachspeisen genießen. Hinter allem steckt viel Liebe, Können und Leidenschaft, das schmeckt man raus.

Das BraufactuM am Hausvogteiplatz ist genau die richtige Adresse, wenn du mit der Familie oder Freund*innen zünftigen Spaß haben musst. Trotzdem ist es hier nicht peinlich-rustikal!

„Wir verwenden nur natürliche Zutaten. Ob beim Bier oder bei den Speisen, wir legen größten Wert darauf, dass unsere Rohstoffe qualitativ hochwertig und unsere Prozesse natürlich sind. Dabei setzen wir unsere Ausgangsmaterialien bewusst ein und überlassen nichts dem Zufall.“

Im Mittelpunkt steht hier, so lecker die angebotenen Speisen auch sind, aber Craft Bier, das es hier in verschiedenen Varianten von süffig bis etwas hochprozentiger gibt. Und dazu gab es gestern einen Talk & Taste mit unter anderem Gründer und Braumeister Dr. Marc Rauschmann, Mirko Alexander Nikolitsch (Mitgründer & Geschäftsführender Gesellschafter der BMB Gruppe) und der Bloggerin und Journalistin Mareike Hasenbeck. Neben dem geselligen Genuss drehte es sich in entspannter Runde um Trends, Marktentwicklungen und die Zukunft des Craft Biers einige Jahre nach dem ersten Hype und nach Corona-bedingten Gastronomiepausen.

BraufactuM am Hausvogteiplatz, Hausvogteiplatz 3 – 4, U Hausvogteiplatz, www.braufactum-hausvogteiplatz.de