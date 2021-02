Bibi und die 16. Staffel GNTM

× Erweitern Foto: M. Rädel skrothum2

Heidi Klum sucht ab Donnerstag wieder „Germany’s Next Topmodel“ und Dragqueen Brigitte Skrothum kommentiert und bespaßt diese umstrittene und für viele sehr unterhaltsame Castingshow.

Foto: M. Rädel Brigitte Skrothum

„Sie laufen wieder – wir saufen lieber!“ Oha, das ist mal eine Ansage. Brigitte rührt auf Social Media kräftig die Werbetrommel. „Ihr habt sicherlich unsere Bar Zum Schmutzigen Hobby mit ihren Viewing Partys zu GNTM genauso vermisst, wie wir EUCH, oder?“, wendet die Dragqueen sich an ihre Follower. „Ganz wollen wir 2021 nicht darauf verzichten, und wollen das Ganze wenigstens online mit Euch zelebrieren.“

Ein guter Gedanke, dauern die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie doch leider noch viel länger an ... Hier geht es zur Show, die man schön safe zu Hause anschauen kann, ohne sich und andere zu gefährden. Fein, fein.

Foto: M. Rädel Irrenhouse Bibi, Mode, Boys und Make-up (das Bild entstand vor Corona)

Über Brigitte Skrothum

In Drag-Shows oder als Kommentatorin in der Szene glänzt sie, da sieht man: „Bibi“ hat es drauf. Sie liest aber auch gekonnt in den Sternen und setzt travestietechnisch gerne Bonnie Tyler um, so perfekt wie nur wenige. Gelernt hat Brigitte ihr Handwerk übrigens an der Stage School of Music, Dance & Drama in Hamburg.

www.facebook.com/brigitte.skrothum, www.instagram.com/brigitte_skrothum