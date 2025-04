Brunos: Neuanfang und Veränderungen

× Erweitern Brunos

Expand Foto: O. Alp Brunos, 2025 Berlin

Seit der Corona-Pandemie haben sich die Einkaufsgewohnheiten verändert – nicht nur in der queeren Community. Daher richtet Brunos seinen Fokus künftig noch stärker auf den Online-Handel. Mit vier Filialen und einem erfolgreichen Webshop hat Brunos über Jahrzehnte hinweg Trends gesetzt, queere Orte geschaffen und die Freude an Mode gefeiert.

„Innerhalb der nächsten drei Monate werden die Kräfte neu gebündelt und auf das pulsierende Herzstück der Marke konzentriert“, wird nun verraten. „Der Berliner Store bleibt bestehen, ergänzt durch einen dynamischen Webshop, der mit Fahrrad- und Sofortkurieren noch schneller und nachhaltiger liefert. Die Standorte in München, Köln und Hamburg werden ab dem Sommer 2025 in neue Hände gelegt.“

Auch das Team im Berliner Store und der Verwaltung bleibt erhalten – insbesondere die Mitarbeiter aus der Community, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement die Kundschaft unterstützen. Ihr Wissen, ihre Leidenschaft und ihr Einsatz bleiben das Herz des Unternehmens. Brunos steht auch künftig allen offen – nicht nur homosexuellen Männern, sondern allen, die Lust, Sinnlichkeit und Freiheit zelebrieren. Menschen in Transition, trans Personen und alle, die einen sicheren Raum suchen. Der Store am Winterfeldplatz bleibt ein Ort, an dem Vielfalt gefeiert und jeder Mensch in seiner Identität respektiert wird. Mit frischer Energie kommen neue Marken ins Sortiment – innovative Produkte, die sich in der Zielgruppe etablieren. brunosfashion.de

Wir sind auch auf Instagram: