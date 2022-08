WIEGENFEST: Brunos wird 5

× Erweitern Foto: P. Hollister Brunos Berlin

Foto: M. Rädel 5. Geburtstag

Wir gratulieren zu fünf Jahren queerer Shoppingkultur und LGBTIQ*-Sichtbarkeit am Winterfeldtplatz! Unterwäsche, Toys, Gleitgel und Accessoires für den queeren Haushalt und erotischen Spaß.

Der Umzug von der Bülowstraße an diesen (recht grünen) Standort sei „eine sehr gute Entscheidung“ gewesen, so Geschäftsführer Franz Landgraf-Happach. „Denn mitten im queeren Kiez sind wir am besten aufgehoben und können fast jeden Wunsch unserer Kunden erfüllen.“

Foto: M. Rädel Hier gibt es Unterwäsche, Toys, Gleitgel und Accessoires für erotischen Spaß

Am Samstag, den 10.9. kannst du hier – passend zum zeitgleichen Fetisch-Straßenfest FOLSOM – von 10 bis 22 Uhr shoppen. Und auch am 11. September, dem Sonntag nach dem schwulen Straßenfest, lädt das Team von Brunos Berlin in die Maaßenstraße ein, um dort das fünfte Wiegenfest dieser Filiale mit der Community und all den Kund*innen zu feiern. Ab 13 Uhr öffnen sich am Sonntag die Pforten zum Sonntagsshopping! „Euch erwarten Drinks und tolle Angebote“, so Ernesto vom Brunos-Berlin-Team.

10. und 11.9., Brunos Berlin, Maaßenstr. 14 / Winterfeldtplatz., U Nollendorfplatz, Sa 10 – 22 Uhr, So 13 – 18 Uhr, www.brunos.de