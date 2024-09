Buchpräsentation „Spielen am Rand“

× Erweitern Thomas Tetzner

Es wird erotisch, ungewöhnlich und schwul. Denn am 13. September wird Dr. Thomas Tetzner um 15 Uhr sein Buch „Spielen am Rande“ bei BRUNOS in der Maaßenstraße 14 in Berlin-Schöneberg vorstellen.

Sein Buch gibt erstmals einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der schwulen Leder- und Fetisch-Szene seit den 1960er-Jahren. Im Zentrum dieser reich bebilderten Veröffentlichung stehen über 50 Interviews mit Männern der Jahrgänge 1940 bis 2000. Sie geben Auskunft über ihre schwulen Fetisch-Identitäten, ihre Partnerschaften und alle bedeutenden Strömungen der Szene: Stiefel, Jeans und Leder, Uniform, Gummi und Neopren, Workwear, Punks & Skins, Motocross, Lycra, Sneakers, Sports & Scally , Age, Pet & Cos Play und vieles mehr. Im Anschluss an eine kurze Einführung werden einige der Mitwirkenden an dem Buch von Herrn Tetzner interviewt. Die Veranstaltung findet während der Öffnungszeit des Ladens statt, jeder Mensch, der Interesse hat, ist willkommen.

Thomas Tetzner: „Spielen am Rand – 60 Jahre Leben in der schwulen Leder- und Fetisch-Szene“, 448 Seiten, durchgängig vierfarbig, Klappenbroschur auf Strukturkarton mit Fadenheftung, Querverlag ISBN: 978-3-89656-345-3, www.querverlag.de

Wir sind auch auf Instagram: