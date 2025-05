Buchpremiere: René Koch liest im Schloss Charlottenburg

×

Für seine „Camouflage"-Schminktechnik für Menschen mit Brand- und Unfallnarben bekam der Wahlberliner René Koch 2002 das Bundesverdienstkreuz.

Expand Hildegard Knef Die am 28. Dezember 1925 in Ulm geborene Künstlerin zählte bis zu ihrem Tod am 1. Februar 2002 zu den bedeutendsten Schauspielerinnen der deutschen Nachkriegszeit – und machte sich zudem einen Namen als herausragende Jazz-Sängerin.

René Koch präsentiert sein neues Buch „Meine Freundin Hildegard Knef – Die Diva und ihr Visagist“ – und liest daraus. Mitte Mai ist es dank der „Cohen’s Club – The Booksoiree“ schon so weit!

Moderatorin Ute Cohen führt mit viel Charme durch den Abend – und wird dem Promi-Liebling René Koch (1945 in Baden-Württemberg geboren) sicher das ein oder andere spannende Geheimnis entlocken. Schließlich war er nicht nur über viele Jahre Hildegard Knefs Make-up-Artist, sondern wurde mit der Zeit auch ein enger Freund von „Hilde“. Was er mit der Schauspielerin und Sängerin erlebt hat, teilt er in seinen warmherzigen und sehr persönlichen Erinnerungen. Dabei gewährt er ehrliche Einblicke in Hildes Gedanken- und Gefühlswelt – als einfühlsamer Freund, aber auch als aufmerksamer Beobachter mit einem kritischen Blick.

Über Hildegard Knef: Die am 28. Dezember 1925 in Ulm (Baden-Württemberg) geborene Künstlerin zählte bis zu ihrem Tod am 1. Februar 2002 zu den bedeutendsten Schauspielerinnen der deutschen Nachkriegszeit – und machte sich zudem einen Namen als herausragende Jazz-Sängerin. In schwungvollen Jazz-Arrangements brachte die Wahl-Berlinerin Knef, von Jazz-Legende Ella Fitzgerald einst als „beste Sängerin ohne Stimme“ bezeichnet, sowohl Klassiker von George Gershwin und Cole Porter als auch eigene Kompositionen auf die Bühne, zu ihren Klassikern gehören unter anderem „Von nun an ging's bergab“, „Für mich soll’s rote Rosen regne“ und „Mackie-Messer“. Zu ihren persönlichen Liedern zählt auch „Christina“, das sie gemeinsam mit Les Humphries für ihre Tochter schrieb. Gut zu wissen: Die Berliner Dragqueen Irmgard Knef widmet sich äußerst erfolgreich ihrem Erbe.

12.5., „Meine Freundin Hildegard Knef“ – Lesung mit und von René Koch, Orangerie im Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 22, Berlin, Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr, cohens.club, vggh.de

