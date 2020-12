Bücher, Andy, (Steh-)Kaffee und Plätzchen

× Erweitern „Mein schwules Auge – Special Edition BERLIN GAY METROPOLIS“ Auch die Bücher der „Mein schwules Auge“-Reihe von Rinaldo Hopf und Fedya Ili gibt es bei Eisenherz

Foto: M. Rädel Santa Claus Nikolaus Weihnachtsmann Weihnachten

Am kommenden Sonntag ist nicht nur der 2. Advent, es ist auch Nikolaustag. Und da hat sich das Team der queeren Buchhandlung in Schöneberg etwas Schönes ausgedacht.

Eine Seite aus dem Buch „Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850 – 1950“ von Hugh Nini und Neal Treadwell

Man wolle die Community bei den „Festeinkäufen tatkräftig unterstützen“, schreiben die Eisenherzler via E-Mail. „Dafür begrüßt zum Beispiel der liebe Roland Euch am kommenden Sonntag, den 6. Dezember, von 13 bis 18 Uhr im Laden“, schreiben die Queers. „Dazu gibt es (Steh-)Kaffee und Plätzchen. Wenn Ihr lieb fragt, verpackt er Eure Einkäufe sicher auch als Geschenk – seine Kollegin und Kollegen an allen übrigen Tagen natürlich auch“ – klingt doch gut! Und was gibt es im Angebot?

Foto: M. Rädel Andy Warhols Buch „Love, Sex & Desire“ kann man bei Eisenherz erwerben

„In den letzten Monaten haben wir herausragende Kunst- und Fotobücher ins Sortiment aufgenommen, darunter die Sammlung historischer Männerpaarfotografien ‚Loving' **, Florian Hetz‘ großer Wurf ‚zwei', die umfangreiche queere Anthologie ‚New Queer Photography', und den feministischen Fotoband ‚The Body Issue' zusammengestellt von femalephotographers.org, ein blassrosa Warhol-Trümmer mit dem unwiderstehlichen Titel ‚Love Sex & Desire', der Phaidon-Prachtband ‚Great Women Artists' sowie das schwule und das lesbische Auge (geht immer).“

Tom of Finland wurde natürlich nicht vergessen; ein neues Buchüber den finnischen Künstler erschien gerade: „Made in Germany – Tom of Finland“. Es ist hier bei Eisenherz in Schöneberg am „Nolli“ zu bekommen.

6.12., Eisenherz, U Nollendorfplatz, 13 Uhr, www.prinz-eisenherz.com

