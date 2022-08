▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ High Energy – DJ Modeopfer

× Erweitern Foto: M. Rädel Modeopfer 2017, Chantals House of Shame DJ Modeopfer steht auf The Flirts' „Passion“ – eine Nummer, die hervorragend zu dieser Klubnacht in Friedrichshain-Kreuzberg passt

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal und Bürger Pe

Heute Nacht lockt der 1994 an den klubbigen Start gegangene Suicide Circus auf dem RAW-Gelände dank „Chantals House of Shame“ einmal mehr mit queerer Prominenz der Klub- und Kulturwelt.

Für die auch schon von Katy Perry, Richie Rich und Aura Dione besuchte Veranstaltung werden heute der legendäre DJ Bürger Pe, DJ Modeopfer aus dem SchwuZ am Open-Air-Floor, die Berliner Klub-Ikone M-Attack und Hip-Hop-Sänger Logan Dudek angekündigt. Es verspricht eine spannende – und wer Gastgeberin Chantal und ihre CoCo Kitsch kennt – quirlige Nacht zu werden!

Über die Partychefin Chantal: Die einst in Heidelberg geborene Veranstalterin ist eine DER populärsten Veranstalter*innen Berlins. Losgelegt im „dicken B“ hat Chantal in den späten 1970ern fast zeitgleich mit Amanda Lear und Romy Haag – und kennt Letztere natürlich auch persönlich. Nach 17 Jahren „Transenstrich“ (Zitat) startete sie 1999 ihre Party „Chantals House of Shame“. Der Rest ist erfolgreiche LGBTIQ*-Geschichte.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr