Pop im Klub: „bump! Back in Time“

Expand Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Schon seit über zwei Jahrzehnten lockt die Party „bump!“ zum Monatsanfang in das 1977 gestartete SchwuZ, das seit über einem Jahrzehnt den „Problemkiez“ Neukölln queerer macht. Danke dafür.

Ja, der Partyname „bump! Back in Time“ erinnert an einen der unzähligen Charterfolge von Kylie Minogue, „Step Back in Time“. Und der wird womöglich hier zu hören sein am 2. November. Auf jeden Fall gibt es hier Musik der Vergangenheit, frisch präsentiert von angesagten DJs! Freu dich auf die Hits von ABBA, Robyn, Sister Sledge, der No Angels und auch von Westlife und Atomic Kitten: „The Tide Is High (Get the Feeling)“.

2.11., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26. U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: