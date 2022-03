SchwuZig: Gitti ist Cher

× Erweitern Vinyl, CDs, Retro, Pop, Disco Die Hits der Vergangenheit sorgen für Glücksgefühle im JETZT

Foto: M. Rädel Stella deStroy Dragqueen Stella deStroy kümmert sich zusammen mit den DJs derMicha und marsmaedchen um die Musik der 1990er

Alive again und richtig groß! Und das nicht nur räumlich. Neben dem Berghain gibt es in Berlin eigentlich nur noch eine dermaßen große Adresse, die so szene- und subkulturübergeifend queere Identitäten zusammen zum Tanz bringt: das 1977 gegründete SchwuZ.

Am ersten Samstag im April steigt im SchwuZ endlich wieder die Party „bump!“, die sich auf alte Musik konzentriert. Das können Pop, Disco oder auch Schlager und High Energy sein.

Angekündigt werden unter anderem Gitti Reinhardt als Cher und Camelia Light in der „Pepsi Boston Bar“. LGBTIQ*-Aktivistin und Dragqueen Stella deStroy kümmert sich zusammen mit den DJs derMicha und marsmaedchen um die Musik der 1990er ... Gut zu wissen: Miss Debra Kate verteilt als Cyndi Lauper Erfrischungen und ab 19 Uhr hat bereits die „Pepsi Boston Bar“ geöffnet.

2.4., bump!, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 21 Uhr, www.schwuz.de