Berlin: „Wähl Liebe“ zur Bundestagswahl

Ende Februar, am 23.2., wird in Deutschland eine neue Regierung gewählt. Und scheinbar erstarken die rechten Kräfte immer mehr. Queerfeindlich und ausgrenzend. Doch die LGBTIQ*-Community mobilisiert sich dagegen!

Und zwar in allen Bereichen. Auch der Berliner CSD e. V. beteiligt sich als Erstunterzeichner an der bundesweiten CSD-Kampagne „Wähl Liebe“ zur Bundestagswahl 2025 – und ruft zugleich alle Menschen zu dieser wichtigen Wahl auf. Denn es geht um unsere Freiheit, unsere Leben.

Expand Foto: M. Rädel csd Es ist noch längst nicht alles erreicht!

„Als queere Community in Berlin wollen wir mit unserer Kampagne ein klares Zeichen für eine positive Zukunft setzen. Viele queere Personen in unserer Stadt sind total verunsichert, weil der Ton gegen uns rauer wird. Dabei wird niemandem etwas durch die Rechte für queere Menschen weggenommen. Ganz im Gegenteil: Wir sind sicher, dass Zusammenhalt, Liebe und Schutz von Minderheiten uns als Stadt stark machen.“ Thomas Hoffmann, Vorstandsmitglied des Berliner CSD e. V.

Die liberale Demokratie ist nicht bloß ein abstrakter Begriff, sondern bedeutet für uns ganz konkret in Würde und Freiheit leben zu können. Minderheiten sind aber immer auch auf die Solidarität der mehrheitlichen Bevölkerung angewiesen. Bei allem Verständnis für aktuell bestehende Probleme: Sie müssen differenziert betrachtet und mit Ruhe gelöst werden. Einige politische Kräfte setzen auf vermeintlich einfache Lösungen und fördern Vorurteile gegen Minderheiten. Wir stellen uns dem entgegen und zeigen, dass wir zusammenstehen.“ Mara Geri, Vorstandsmitglied des Berliner CSD e. V.

„Der Berliner CSD e. V. fordert die künftige Bundesregierung auf, queere Menschen endlich in das Grundgesetz aufzunehmen, queere Projekte finanziell abzusichern und die Community besser vor Hasskriminalität und Hatespeech zu schützen! Dafür wird sich der Berliner CSD im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages am 15. Februar 2025 auch in Berlin einsetzen. Um 11:55 Uhr – also 5 vor 12 – wollen wir uns bei einem Winter-CSD unter dem Motto „Wähl Liebe - solange du noch kannst“ laut und selbstbewusst für die Belange der queeren Community in der künftigen Bundesregierung stark machen und zur Wahl aufrufen. Los geht’s am Bundestag, von da ziehen wir über den Potsdamer Platz und Lützowplatz bis in den Nollendorf-Kiez. Wir rufen alle Berliner*innen auf, sich am 15. Februar 2025 warme Sachen, Thermoskannen, bunte Schilder und gute Laune einzupacken und gemeinsam mit uns beim Winter-CSD für eine freie, faire und bunte Zukunft in Berlin, Deutschland und der ganzen Welt zu demonstrieren!“ www.csd-berlin.de

