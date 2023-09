KONZERT: Burak Özdemir taucht ein

× Erweitern Foto: Yoann Pisterman

Der Musiker Burak Özdemir will mit dem Programm dem Komponisten „seine ganz persönliche Hommage“ erweisen. Und das macht er und die Musica Sequenza im Rahmen eines Konzerts in der Zionskirche am Zionskirchplatz im wunderschönen Übergangsgebiet von Mitte in den Prenzlauer Berg.

Nicht ohne Grund in einer Kirche! So habe der Künstler „Arien und Choräle aus geistlichen Kantaten ausgewählt, die Bach während seiner unglaublich produktiven Leipziger Jahre ab 1723 schrieb, und sie für Fagott und für die Musiker seines Barockensembles Musica Sequenza neu arrangiert.“

Via E-Mail wird weiter verraten: „Burak Özdemir hat die einzelnen Kantatensätze zu einer zweiteiligen Erzählung zusammengefügt, die einer Passionsgeschichte nahekommt. Um sich darauf vorzubereiten, beschäftigte sich Özdemir zwei Jahre lang intensiv mit über 200 Arien. In dieser langen Vorbereitungsphase konzentrierte er sich sowohl auf die Musik als auch auf die Texte mit dem Ziel, seinem Ideal einer universellen göttlichen Liebe Gestalt zu verleihen. Einfühlsam und würdevoll, anmutig und zart, aber auch überschwänglich fröhlich – so bewegt sich das Fagott ohne Worte durch das heilige Universum, das Bach einzig zu Ehren des Herrn komponiert“. Ein Konzert, dass Hörende eintauchen lässt in legendäre Musik – an sehr schöner Stelle!

14.10., Burak Özdemir & Musica Sequenza: „BACH – The Silent Cantata“, Zionskirche Berlin, Zionskirchplatz, 20 Uhr, www.musicasequenza.com