Burak Özdemir – Neue Projekte und Pride

Foto: Ozgur Elver Burak Özdemir

Foto: M. Rädel CSD, Berlin, Fernsehturm

Der Klassikmusiker hatte etwas Zeit für uns. Hier ist unser neustes Feature mit dem musikalischen Queer.

Im Herbst gibt es „Bach Interminata“, was machst du zuvor alles in Sachen Musik? Ich nehme momentan mit meinem Ensemble Musica Sequenza unser kommendes Album Sampling Baroque Purcell auf, dessen Weltpremiere wir gerade im Mai beim Istanbul Music Festival gefeiert haben. Bach Interminata ist ein Friedensprojekt, bei dem wir die vergessene Folkloremusik der Mittelmeerländer entdecken, die durch die universelle Musiksprache Johann Sebastian Bachs vereint wird. Wir werden es am 10. August bei den Uckermärkischen Musikwochen uraufführen und dann am 21. September ins Kloster Altfriedland bringen. Natürlich freue ich mich besonderes auf den Berliner Auftritt am 12. Oktober in der Emmaus Kirche, vor allem, weil er in meiner Geburtstagswoche ist.

Welches Stück fasziniert dich gerade am meisten? Seit ich es diesen Juni beim Bachfest Leipzig auf der Open-Air-Bühne vor Tausenden von Zuhörern live aufgeführt habe, bin ich von unserem Programm „Sampling Baroque Bach“ total begeistert. Ich kann im Moment nicht aufhören, dieses Album laut anzuhören und zu tanzen. Es herrscht eine einzigartige Clubatmosphäre. Es ist Tanzmusik, die ich im Sommer besonderes genieße. Ein perfektes Nachmittagsritual für mich besteht darin, die ganze Arbeit zu erledigen, auf meine Terrasse zu gehen, einen Gin & Tonic zu trinken und das Album „Sampling Barock Bach“ anzuhören.

Und worauf freust du dich beim CSD? Ich denke, wie fast alle anderen auch: Ich freue mich darauf, die Vielfalt zu feiern und die wunderbare, gemischte Community zu genießen, die diese unglaubliche Stadt Berlin zu bieten hat. Das Tolle am CSD ist für mich die Balance zwischen Feiern, Zelebrieren und dem Genuss großartiger Musik und Auftritte, aber auch die Möglichkeit, an den gesellschaftspolitischen Aspekten der Veranstaltung, wie zum Beispiel spannenden Vorträgen, Talks und Seminaren, teilzuhaben, was sie äußerst Interessant macht; es ist für mich wichtig, darauf Zugriff zu haben.

