SchwuZ mit DJ Strifys „Kinky Pop“

Freu dich auf „BUTTCOCKS Ballet – a performance by BO BA Mei & Santana Smoke"

Beste Freunde: Riccardo Simonetti und Strify (rechts)

Unter anderem Dragqueen Jacky-Oh Weinhaus, DJ trust.the.girl, CHERII und Victor Kubin sind neben dem Blogger-Star und Musiker Strify am 31. August in dem Neuköllner Klub am musikalischen Start.

Musikalisch setzen die Veranstalter*innen auf Kinky Pop, House und Techno. #Mensch wird also tanzen! Und flirten, denn der erotische Unterton ist offensichtlich, wenn die Homepage des SchwuZ dazu gelesen wird: „Ein kleiner Flirt auf dem Klo? Ein schneller BJ im Darkroom? Einfach nur die Nacht durchtanzen? Oder ein Hookup für die Morgenstunden zuhause? Wir wissen nicht, auf was du bei deiner ganz privaten BUTTCOCKS öffentlich aus bist, es darf aber auch dein kleines Geheimnis bleiben.“ Und wir wünschen viel Spaß ...

31.8., „BUTTCOCKS“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

