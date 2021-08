Buttons + WestBam in Alt-Stralau

Zwischen Treptower Park und Ostkreuz, in Alt-Stralau liegt eine altbekannte (magdalena, Osthafen …) Adresse, die wieder mit technoiden Party- und Communityleben lockt.

Am 14. August steigt hier nachmittags die „Buttons“, diesen Samstag (auch ab 14 Uhr) das „Ostfunk Open Air“ mit WestBam und seinen Freunden. Und dieser Producer und DJ hat gerade ein neues Album am Start und in den Charts „Famous Last Songs Vol. 1“.