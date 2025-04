„Café Fatal Osterspecial“ im SO36

× Erweitern Foto: M. Rädel

An den christlichen Feiertagen zu Ostern feiert auch die queere Community. Im SO36 heißt das Motto dabei „Standard tanzt Disco!“

Angekündigt für den 20. April werden DJ Andrea, DJ Marsmädchen und Monique (1980er/1990er und das Beste von heute) ... Los geht das „Café Fatal Osterspecial“ in der Oranienstraße 190 (U8-Haltestelle ist das Kottbusser Tor, dann musst du noch etwas laufen) um 18 Uhr.

Über die Location: Das SO36 – ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts als schicker Restaurationsladen gebaut – ist seit August 1978 viel mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Party- und Konzertlocation. Im „ESSO“ an der Oranienstraße in Kreuzberg werden damals wie heute politische Aktionen, Soli-Events und ab und an alternative CSDs auf die Beine gestellt. Hier wird queeres Leben gefeiert, gestärkt und verteidigt – gegen religiösen Fanatismus, rechte Hetze und alles, was dagegen steht Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und auch DJ mikki_p. Ein bunter Beweis, dass Kreuzberg immer noch schön ist – trotz steigender Zahlen queerphober Gewalt. www.so36.de

