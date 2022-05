Felix Jaehn & The Stickmen Project feat. Calum Scott

× Erweitern Foto: FelixJaehnMusic Felix Jaehn 2022

Foto: @calumscottmusic1 Calum Scott Calum Scott hatte schon einen Hit mit Felix Jaehn: „Love on Myself“

„Rain in Ibiza“ heißt die neue Nummer des schwulen Sängers Calum Scott mit dem bisexuellen Erfolgs-DJ und -Producer Felix Jaehn, die die beiden Queers mit befreundeten Produzenten komponiert haben.

Eine absolut hochsommertaugliche Klubhymne, die mit einem Schuss Melancholie und satten Eurodance-Beats sofort in die Beine und vor allem ins Ohr geht.

Calum Scott hatte übrigens schon einen Charthit mit Felix Jaehn: „Love on Myself“ – was viele Hörer mit Felix' Coming-out in Zusammenhang brachten. Und zusammen mit Lost Frequencies räumte Calum Scott 2021 mit „Where Are You Now“ ab.

Seine musikalische Laufbahn begann aber schon 2015 in einer UK-TV-Show namens „Britain’s Got Talent“, bei der Calum Scott mit seiner Version von Robyns „Dancing on My Own“ erfreute. Und obwohl er damals nicht gewonnen hat, folgen bis heute Hits verschiedener Genres.

Über Felix Jaehn: „Hot2Touch“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Close Your Eyes“, „Book of Love“ oder auch „Cheerleader“, der 1994 in Hamburg Geborene ist einer der erfolgreichsten queeren House- und Eurodance-Produzenten der Gegenwart. (Berliner) Klubnächte ohne seine Musik gibt es nicht. www.felix-jaehn.com