„Carte Blanche“: 35 Jahre jung

× Erweitern Foto: Koch SHOWBÜHNE, Carte Blanche Ab Januar 2022 kann man „Best of 35 Jahre Carte Blanche“ erleben

Foto: M. Rädel Berlin Potsdamer Platz

Queerer Glitzer, viel Glamour und etwas Erotik. Und das mitten in Berlins Zentrum, in der SHOWBÜHNE am legendären und umtriebigen Potsdamer Platz. Im Januar wird hier vom Ensemble um Zora Schwarz fulminant und musikalisch losgelegt.

„Jeden 2. Sonntag um 18 Uhr erleben die Zuschauer in der SHOWBÜHNE die große Kunst der Travestie, mit perfekten Illusionen und magischen Verwandlungen – verpackt in ein Feuerwerk aus Farben, Strass und Federn“, so das queere Team hinter der Revue Carte Blanche **.

Auch der Ort des queeren Happenings ist eine Erwähnung wert: 1831 bekam der prächtige Verkehrsknotenpunkt seinen Namen. Während der Zeit der Teilung war dieses Stück West-Berlin ungenutztes Niemandsland, seit den 1990ern erblüht hier wieder Kultur und Community. Nicht nur Touristen erfreut der Platz mit all seinen Kinos, Galerien, Cafés, Restaurants, Bars und Museen.

Ab 9.1.2022, „Best of 35 Jahre Carte Blanche“, SHOWBÜHNE am Potsdamer Platz, Köthener Str. 44, U+S Potsdamer Platz, showbuehne.berlin, ** ganz passend heißt der Name übersetzt unbeschränkte Vollmacht oder Handlungsfreiheit – und Travestie bedeutet Freiheit