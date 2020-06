CASSIOPEIA: Lesung mit Lady Q

× Erweitern Foto: sergej Cassiopeia Berlin

Foto: M. Rädel Nina Queer

Am 11. Juni wird die von so vielen geliebte und von so manchem kritisch und neidisch betrachtete skandalumwitterte „Comedy Central“-Moderatorin und Buchautorin Nina Queer aus ihrem aktuellen Buch lesen.

Eine Chance für den Klub CASSIOPEIA, Geld zu verdienen in diesen für das Nachtleben besonders harten Corona-Pandemie-Zeiten. Und für dich eine Chance provokante Buchkultur zu erleben und Gutes zu tun. Hier kannst du helfen, kaufen und spenden: www.startnext.com/save-cassiopeia-juni.

Foto: moteefe.com/store/kiosk Nina Queer 2020

„Nicht nur wir als Club sind von den Einschränkungen betroffen. Auch Künstler und Dienstleister hat es schwer getroffen. Dieser Stream ist ein Versuch, das weiter machen zu können, was wir alle lieben: Kultur!“ CASSIOPEIA

„Nina Queer: Jetzt lese ich!“ startet am 11. Juni um 20 Uhr, geboten wird eine schlagfertige und gesellige Diva, die live aus ihrem Buch „Sie ist wieder da“ liest und das RAW-Gelände im Friedrichshain zum queeren Hotspot dieser Sommernacht macht.

11.6., Nina Queer: Jetzt lese ich!, CASSIOPEIA, Revaler Str. 99, U/S Warschauer Str., 20 Uhr

Cassiopeia Berlin

INFO

„Die Produktion erfüllt höchste hygienische Standards, Anwesenheits- und Kontaktlisten werden ausgefüllt. Die vom Robert-Koch-Institut vorgeschlagenen Sicherheitsabstände von 2 Metern werden eingehalten und die Zahl der Anwesenden auf das absolut nötigste beschränkt. Alle Arbeitsmaterialien, inklusive Mikrofone werden desinfiziert“, so das Team vom CASSIOPEIA auf Facebook