Schon VOR Silvester abtanzen

Donnerstags wird der Suicide Circus dank der queeren Party „Chantals House of Shame“ zu DEM Treffpunkt der queeren Berliner Partyszene. Auch so kurz vor Silvester. Für den 29.12. werden unter anderem TV-Star Katy Bähm (großes Bild oben, links neben ihrem Mann Francis) und DJ Menace angekündigt.

House, Dragqueens und Klub Kids und eine Show! Wenn gegen 2 Uhr morgens der Klub-Hit der Gastgeberin beginnt („House of Shame (Ladies and Gentlemen, the Fabulous Chantal)“), dann heißt es, janz schnell zur Bühne zu eilen, um die Show zu erleben.