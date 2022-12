G-L-A-M-O-R-O-U-S, yeah!

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2022 Jordaen aka Melania und Anna Bolika aka Artur

Foto: M. Rädel Antientertainers, Chantals House of Shame Diese Woche musizieren die zwei Künstler von ANTIENTERTAINERS

„Süßer die Glocken nie klingen“ heißt es auch 2022 bei Discodiva Chantal (großes ganz Bild oben, Bildmitte) in ihrem Haus der Schande, der exzessiven Absturzparty mit extraordinärer und Bühnenshow.

Jeden Donnerstag wird der Suicide Circus dank der queeren Party „Chantals House of Shame“ zu DEM Treffpunkt der LGBTIQ*-Community. Mit LIVE-Musik, House, Dragqueens und Klub Kids. Wenn gegen 2 Uhr morgens der Klub-Hit der Gastgeberin beginnt („House of Shame (Ladies and Gentlemen, the Fabulous Chantal)“), dann heißt es, schnell zur Bühne zu strömen, um die Show zu erleben.

Chantal präsentiert seit 1999 mit ihrer Party jede Woche die mitunter extreme Mischung aus Models, Diven, House-Beats, Kerlen, die auf der Theke tanzen sowie Sexarbeitern im Partyrausch und eine auch mal punkige Show, die einfach nur ROCKT! Doch so amüsant wie das Showprogramm ist auch das, was hinter, neben und unter den Kulissen abgeht. Glamouröse Dragqueens, tanzfreudige Damen, Skinheads und Bartjungs, die von VIP-Tickets lallen. Willkommen in der bunten Welt der punkigen Travestie, des wilden Undergrounds, dem housigen Paradebeispiel des Berliner Discokosmos ...

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr